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Российские силовики провели незаконные обыски в Крыму. В Украине возбудили дело

Автор: Дмитрий Левицкий

Российские силовики сегодня, 11 мая, провели незаконные обыски в оккупированном Крыму. Обыски проводились в помещениях крымских татар.

Об этом сообщила прокуратура Автономной Республики Крым.

По факту проведения незаконных обысков и задержания представителей крымскотатарского народа украинская прокуратура возбудила уголовные производства по двум статьям.

"Уголовные производства начаты по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы)", - уточнили в прокуратуре.

Статьи, по которым возбудили уголовные дела, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас проводится досудебное расследование.

Фото: оккупанты провели обыски в Крыму (facebook.com/crimeansolidarity)

Напомним, проведение незаконных обысков стало привычной практикой российских оккупантов в Крыму. На оккупированном полуострове за три года зафиксировали почти 5 тысяч нарушений прав человека, самые частые - нарушение права на справедливый суд и незаконные задержания.

Как писало РБК-Украина, в марте в Крыму оккупанты задержали двух граждан за то, что они возлагали цветы к памятнику Тараса Шевченко.

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