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Российские силовики пришли с обысками в квартиру Навального

Автор: Дмитрий Левицкий

К квартире арестованного российского оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обысками. Силовики в масках ломают двери, чтобы войти в квартиру.

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Об этом заявил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов на странице в Twitter.

Как рассказал Жданов, в квартире в этот момент находится брат оппозиционера - Олег Навальный.

"У Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать двери. В квартире находится Олег Навальный. В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем", - сказал он.

Напомним, Навального арестовали после возвращения из Германии. Оппозиционер вернулся в Россию после длительного лечения в немецкой клинике "Шарите" от последствий отравления боевым ядом. В причастности к отравлению Навального подозревают спецслужбы РФ.

Как писало РБК-Украина, Навальному грозит два года колонии. Судебное заседание по делу Навального должно состояться 2 февраля.

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