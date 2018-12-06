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Російські шпигуни почали нові операції в Британії, - The Mirror

Новини » Надзвичайні події    06.12.2018 - 15:59
Російські шпигуни почали нові операції в Британії, - The Mirror
Ілюстративне фото (twitter.com oumma)

Російські дипломати, які не були видворені з Британії після отруєння Скрипаля, були мобілізовані

У британській службі безпопасности заявили, що російські шпигуни запустили нову хвилю потенційно смертоносних місій у Великобританії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Mirror

За джерелами видання, MI5 і британська розвідка вважають, що російські дипломати, які на початку року були видворені з Британії після отруєння Скрипаля, були мобілізовані для розвідувальних місій.

"Ми знаємо, що співробітники російської розвідки їздять по всій Великобританії, і деякі дії цих офіцерів пов'язані з розвідкою. Служби розвідки Російської Федерації оцінюються як представники серйозної шпигунської загрози для Великобританії", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше поліція Британії опублікувала нові відеозаписи, що пов'язані з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки в британському Солсбері.

Нагадаємо, розслідуванні Bellingcat було встановлено особу "Руслана Боширова", одного з двох співробітників ГРУ, обвинувачених в отруєнні Скрипалів. Як відзначає видання, в пошуку допоміг сайт військового училища, що опублікував список своїх випускників, які стали "Героями Росії". Серед них був Анатолій Чепіга. Виписка з системи "Російський паспорт" 2014 року підтвердила цю гіпотезу.

Раніше в Британії встановили особи двох чоловіків, які фігурують в отруєнні Скрипалів в англійському місті Солсбері. Їх звинуватили у змові з метою вбивства з використанням речовини "Новачок". 

 

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