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Разведка РФ пытается вербовать чиновников в приграничных районах Латвии, - спецслужбы

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Рига, Воскресенье 10 июля 2022 05:59
Разведка РФ пытается вербовать чиновников в приграничных районах Латвии, - спецслужбы Фото: латвийские военные (U.S. Army Europe Images)
Автор: Артур Родивилов

Служба госбезопасности Латвии (VDD) заявила, что разведки Россия и Беларуси крайне заинтересованы в вербовке чиновников в приграничных регионах, где разворачиваются силы союзников по НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что российские и белорусские спецслужбы всегда были заинтересованы в вербовке латвийских государственных и муниципальных чиновников, владеющих информацией, которая содержала бы государственную тайну или другие данные с ограниченным доступом.

Согласно анализу VDD, в сфере интересов спецслужб России и Беларуси - реакция Латвии и ее союзников на вторжение России в Украину, в том числе наращивание военного потенциала на внешней границе НАТО.

Также Москва и Минск заинтересованы в любых сведениях о приграничных регионах Латвии, которые были бы полезны для обновления оперативных планов в случае перерастания ситуации в более широкий военный конфликт.

Кроме того, спецслужбы двух стран нацелены на вербовку должностных лиц органов самоуправления вблизи восточных границ страны, где развернуты силы союзных стран.

Напомним, ранее стало известно, что на территории Латвии разместят зенитно-ракетные комплексы NASAMS для защиты от России. Отметим, две такие системы должна получить и Украина.

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