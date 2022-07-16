Російські шпигуни активізувалися в Європі: розвідка пояснила, що шукають спецслужби РФ

Російські агенти активізувалися в країнах Східної Європи. Вони шукають маршрути, якими західна зброя постачається до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними військової розвідки, російські шпигуни намагаються дізнатися схеми транспортування та кількість зброї, яку передають Україні. Тому російські військові аташе в країнах ЄС через закриті канали отримали наказ почати вербування. Спецслужби РФ намагаються залучити поліцейських та людей, причетних до транспортування зброї. У прикордонних з Україною регіонах агенти хочуть використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів. Проте українська розвідка зазначає, що європейці не налаштовані допомагати Росії, тому, отримавши пропозиції, звертаються до поліції та органів безпеки.