Российские самолеты утром выпустили 13 ракет по Затоке, - Воздушные силы

Российские войска сегодня утром атаковали район Затоки (Одесская область). Всего вражеской авиацией было выпущено 13 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга .

"По нашей информации, то, что произошло рано утром - были нанесены удары самолетами Су-35 и Су-30 с акватории Черного моря. Базирование самолетов - аэродром "Ахтубинск". Около половины пятого были тремя этими самолетами нанесены удары ракетами Х-59, вылетело 5 ракет преимущественно по Одесской области, район Затоки и другие места", - рассказал Игнат.

При этом он отметил, что уже через полчаса после этого сразу же 10 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли еще восемь ударов ракетами Х-22 из акватории Черного моря.

"Уже в районе 5:00, через полчаса, сразу же 10 самолетов Ту-22М3, это дальние бомбардировщики, район их базирования - на севере от Украины, аэродром "Шайковка", Россия. Они перелетели в акваторию Черного моря и оттуда тоже нанесли 8 ударов ракетами Х-22. Преимущественно тоже по Одесской области, район Затоки, где находится всем известный мост", - сообщил Игнат.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты из акватории Черного моря нанесли ракетные удары по Одесской области. В результате обстрела загорелись частные дома.

Впоследствии президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары по региону, в частности, показав последствия обстрелов курортной Затоки.

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