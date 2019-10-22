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Російські ракетні кораблі увійшли в Азовське море

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 09:35
Російські ракетні кораблі увійшли в Азовське море
Ілюстративне фото: флот РФ (mil.ru)

Екіпажі кораблів виконували завдання у складі постійного з'єднання Військово-Морського Флоту в Середземному морі

Два російських ракетних кораблі пройшли через Керченську протоку і увійшли в акваторію Азовського моря. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства оборони Російської Федерації.

Наголошується, що екіпажі кораблів виконували завдання у складі постійного з'єднання Військово-Морського Флоту в Середземному морі.

"Малі ракетні кораблі (МРК) "Углич" та "Великий Устюг" Каспійської флотилії пройшли через Керченську протоку і увійшли в акваторію Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, зараз малі ракетні кораблі повертаються в пункт постійного базування на Каспії.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року Росія затримала українські військові катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" з українськими моряками. На початку вересня адвокат Микола Полозов повідомив, що між Україною і РФ йдуть переговори щодо передачі українській стороні захоплених кораблів.

Як відомо, через 9 місяців, в рамках обміну полоненими українські захвачені РФ військові моряки повернулися додому.

На початку жовтня делегації України та Євросоюзу в ОБСЄ закликали Росію повернути захоплені в Керченській протоці кораблі українських військово-морських сил.

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