UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские производители стали потеряют из-за санкций 9 млрд долларов

Фото: производители стали в России потеряют 9 млрд долл. из-за санкций (business-vector.info)
Автор: Владимир Костырин

Из-за санкций Европейского союза совокупный ущерб российских производителей стали составит около 9 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

Так, санкции ЕС коснутся 40% экспорта российской стали в Европу, что подтверждают даже официальные информресурсы РФ.

Отмечается, что российская "Северсталь" из-за принятых ЕС ограничительных мер уже прекратила экспорт стальной продукции в страны Евросоюза, где клиенты отказываются от закупок из-за санкций против основного владельца металлургической компании Алексея Мордашова.

"Северсталь" поставляла на европейский рынок 2,5 миллиона тонн металла и получала 34% всей выручки, что составляет около 3,9 миллиарда долларов в год.

По состоянию на начало полномасштабной войны РФ против Украины, 24 февраля, состояние Мордашова составляло 23 миллиарда долларов. За первый день войны он потерял 4,2 миллиарда рублей из-за изменения биржевой стоимости ценных бумаг.

Напомним, что в очередной пакет санкций ЕС против России вошел запрет на импорт стальных изделий примерно на 3,3 миллиарда евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкции против России