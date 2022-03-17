Российские производители стали потеряют из-за санкций 9 млрд долларов

Так, санкции ЕС коснутся 40% экспорта российской стали в Европу, что подтверждают даже официальные информресурсы РФ.

Отмечается, что российская "Северсталь" из-за принятых ЕС ограничительных мер уже прекратила экспорт стальной продукции в страны Евросоюза, где клиенты отказываются от закупок из-за санкций против основного владельца металлургической компании Алексея Мордашова.

"Северсталь" поставляла на европейский рынок 2,5 миллиона тонн металла и получала 34% всей выручки, что составляет около 3,9 миллиарда долларов в год.

По состоянию на начало полномасштабной войны РФ против Украины, 24 февраля, состояние Мордашова составляло 23 миллиарда долларов. За первый день войны он потерял 4,2 миллиарда рублей из-за изменения биржевой стоимости ценных бумаг.