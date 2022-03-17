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Російські виробники сталі втратять через санкції 9 млрд доларів

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Четвер 17 березня 2022 05:56
Російські виробники сталі втратять через санкції 9 млрд доларів Фото: виробники сталі в Росії втратять 9 млрд дол. через санкції (business-vector.info)
Автор: Володимир Костирін

Через санкції Європейського Союзу сукупний збиток російських виробників сталі складе близько 9 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Так, санкції ЄС торкнуться 40% експорту російської сталі в Європу, що підтверджують навіть офіційні інформресурси РФ.

Зазначається, що російська "Сєвєрсталь" через вжиті ЄС обмежувальні заходи вже припинила експорт сталевої продукції до країн Євросоюзу, де клієнти відмовляються від закупівель через санкції проти основного власника металургійної компанії Олексія Мордашова.

"Сєвєрсталь" постачала на європейський ринок 2,5 мільйона тонн металу та отримувала 34% усього виторгу, що становить близько 3,9 мільярда доларів на рік.

Станом на початок повномасштабної війни РФ проти України, 24 лютого, статки Мордашова становили 23 мільярди доларів. За перший день війни він втратив 4,2 мільярда рублів через зміну біржової вартості цінних паперів.

Нагадаємо, що в черговий пакет санкцій ЄС проти Росії увійшла заборона на імпорт сталевих виробів приблизно на 3,3 мільярда євро.

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