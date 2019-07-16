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Російські паспорти в ОРДЛО видають без зазначення місця проживання

Новини » Політика    16.07.2019 - 14:52
Російські паспорти в ОРДЛО видають без зазначення місця проживання
Фото: російський паспорт (twitter.com ATR__Official)

Інформація приховується

Російські паспорти, які видаються в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), які не містять відомостей про місце проживання. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МВС РФ.

Згідно з заявою поліцейського відомства РФ, склад відомостей, які вносяться в закордонні паспорти, не включає в себе відомості про іноземне громадянство, що було раніше, або про місце проживання громадянина за межами території Російської Федерації.

У російському МВС додали, що дана інформація не вноситься у внутрішні паспорти громадян Російської Федерації.

Нагадаємо, Російська Федерація з 14 червня почала видачу паспортів жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей. Євросоюз планує ввести нові санкції проти РФ за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, однією з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям ОРДЛО.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив лист зарубіжним партнерам України з проханням розширити санкції відносно Російської Федерації видачі російських паспортів жителям Донбасу.

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