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Российские оккупанты взяли под контроль гумконвой, который следовал в Мариуполь

Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска в Токмаке взяли под контроль гуманитарный конвой, который 12 марта отправился из Запорожья в Мариуполь. По состоянию на 18:00 наблюдалось прохождение головой колонны населенного пункта Зеленовка в Приморском районе в направлении Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОВА.

"В Токмаке российский патруль взял конвой под сопровождение и по состоянию на 18:00 было отмечено прохождение главой колонны населенного пункта Зеленовка в Приморском районе в направлении Бердянска", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, гуманитарный конвой, отправившийся в Мариуполь, на всем пути следования, контролируемого российскими войсками, на каждом блок-посту в населенный пункт Токмак разворовывался российскими оккупантами, насильственно изымавшими продукты питания, одежду, предметы личной гигиены.

Новость дополняется...

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