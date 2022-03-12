Російські окупанти взяли під контроль гумконвой, що йде до Маріуполя

"У Токмаку російський патруль взяв конвой під супровід і станом на 18:00 було відмічено проходження головою колони населеного пункту Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-центру, гуманітарний конвой, що вирушив до Маріуполя, на всьому шляху слідування, який контролюється російськими військами, на кожному блок-посту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами, які насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни.

Нагадаємо, в Київській області російські війська розстріляли колону жінок та дітей під час евакуації.

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