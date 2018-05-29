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Российские оккупанты ужесточили контроль над "бюджетниками" "ЛДНР", - ГУР

НовостиОбщество    29.05.2018 - 13:40
Иллюстративное фото (dnr-news.com)
Иллюстративное фото (dnr-news.com)

За каждым учреждением закреплены сотрудники "министерства государственной безопасности"

Российские оккупационные администрации установили контроль над работниками так называемых "бюджетных" организаций временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

Сообщается, что за каждым учреждением закреплены сотрудники "министерства государственной безопасности", которые совершают внезапные проверки наличия работников, в том числе по месту жительства.

Напомним, ранее в Государственной пограничной службы Украины заявили, что Россия запретит въезд грузового транспорта, маршрутных и рейсовых автобусов с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в период подготовки и проведения Чемпионату мира по футболу.

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Теги публикации: Донбасс, разведка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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