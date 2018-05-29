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Російські окупанти посилили контроль над "бюджетниками" "ЛДНР", - ГУР

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 13:40
Ілюстративне фото (dnr-news.com)
Ілюстративне фото (dnr-news.com)

За кожним закладом закріплені співробітники "міністерства державної безпеки"

Російські окупаційні адміністрації встановили контроль над працівниками так званих "бюджетних" організацій тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

Повідомляється, що за кожним закладом закріплені співробітники "міністерства державної безпеки", які здійснюють раптові перевірки наявності працівників, у тому числі за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше в Державної прикордонної служби України заявили, що Росія заборонить в'їзд вантажного транспорту, маршрутних і рейсових автобусів з території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) в період підготовки і проведення Чемпіонату світу з футболу.

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Теги публікації: Донбас, розвідка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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