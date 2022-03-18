Российские оккупанты увязли в Украине, войскам не хватает еды и топлива, - BBC

Войска РФ в Украине не могут добиться существенного прогресса в своем наступлении, испытывают проблемы с поставками провизии и топлива для техники, и теперь вынуждены приспосабливаться к изнурительной войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Западные чиновники отмечают, что стратегического прорыва российская армия не достигает, продолжая вести в Украине локальные наступления.

"Мало того, что все идет не так, как планировалось, но, несмотря на то, что они приспособились к более жесткой форме ведения войны, это тоже застопорилось", - цитирует издание одного из официальных лиц на брифинге.

Также, чтобы не быть сбитой силами украинской противовоздушной обороны, российской авиации приходится "осторожничать" с налетами.

"Попытка России ввести дополнительные силы "явно не входила в первоначальный план и… демонстрирует, до какой степени Россия увязла", - рассказывают чиновники дипломатическому корреспонденту Би-Би-Си.

Согласно последней разведывательной оценке министерства обороны Великобритании, войска РФ изо всех сил пытаются продолжать наступление в Украине, при этом оккупантам не хватает "основных предметов первой необходимости, таких как продовольствие и топливо".

"Проблемы логистики по-прежнему усугубляют неуверенное вторжение России в Украину", - указывается в отчете.

Так, российские солдаты не смогли эффективно пополнить свои передовые части провизией и горючим из-за их ограниченной мобильности и отсутствия превосходства в воздухе.

"Непрекращающиеся украинские контратаки вынуждают Россию отвлекать большое количество войск для защиты собственных линий снабжения. Это серьезно ограничивает наступательный потенциал России", - говорится в отчете.

Кстати, он созвучен с оценкой США, сделанной ранее в четверг, в которой указывалось, что российские войска "застопорились" по всей Украине.