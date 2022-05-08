Российские оккупанты усиливают свои позиции в Мариуполе, - мэрия

Часы перемирия и тишины российские оккупанты используют для укрепления своих позиций в Мариуполе. Недавно они оборудовали новую точку для работы снайперов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Под прикрытием режима тишины оккупанты обустроили новую точку для корректировки обстрелов и ведения снайперского огня на "Шлаковой горе". Транспортировка началась сразу после завершения обстрелов в 7 утра", - пишет он.
По его словам, каждую паузу между военными действиями оккупанты используют для усиления собственных позиций для штурма "Азовстали".
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подытожил первый этап эвакуационных мероприятий с мариупольского завода "Азовсталь" и сразу анонсировал подготовку следующего раунда.
Кроме того, российские оккупанты убили троих военных из "Азовстали" во время эвакуации мирных жителей.
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