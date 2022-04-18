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Российские оккупанты удерживают в плену экипажи трех иностранных судов

Фото: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты захватили в плен экипажи трех грузовых судов под флагом Доминики и Либерии. 42 члена экипажей судов и жену капитана судна Либерии взяли в заложники на территории порта Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.

"По информации капитана судна "Azburg" Сергея Дзисяка, экипажи прошли "проверку" в фильтрационном лагере в Мангуше. Сейчас они находятся во временно оккупированном Донецке под постоянным наблюдением вооруженных российских военных", - пишет Денисова.

Омбудсмен отметила, что своими поступками Россия нарушает право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.

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