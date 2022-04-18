Російські окупанти утримують в полоні екіпажі трьох іноземних суден
Російські окупанти захопили в полон екіпажі трьох вантажних суден під прапором Домініки й Ліберії. 42 члени екіпажів суден та дружину капітана судна Ліберії взяли в заручники на території порту Маріуполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної ради з прав людини Людмилу Денісову.
"За інформацією капітана судна "Azburg" Сергія Дзисяка, екіпажі пройшли "перевірку" у фільтраційному таборі в Мангуші. Наразі вони перебувають у тимчасово окупованому Донецьку під постійним наглядом озброєних російських військових", - пише Денісова.
Омбудсмен відзначила, що своїми вчинками Росія порушує право на життя, свободу та особисту недоторканність.
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