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Російські окупанти утримують в полоні екіпажі трьох іноземних суден

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Понеділок 18 квітня 2022 14:33
Російські окупанти утримують в полоні екіпажі трьох іноземних суден Фото: уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти захопили в полон екіпажі трьох вантажних суден під прапором Домініки й Ліберії. 42 члени екіпажів суден та дружину капітана судна Ліберії взяли в заручники на території порту Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної ради з прав людини Людмилу Денісову.

"За інформацією капітана судна "Azburg" Сергія Дзисяка, екіпажі пройшли "перевірку" у фільтраційному таборі в Мангуші. Наразі вони перебувають у тимчасово окупованому Донецьку під постійним наглядом озброєних російських військових", - пише Денісова.

Омбудсмен відзначила, що своїми вчинками Росія порушує право на життя, свободу та особисту недоторканність.

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