Российские оккупанты сбежали из Сватово, - Луганская ОВА

"В Сватово остались лишь военные из" лнр", россияне сбежали", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, оккупационная власть подтверждает информацию о перемещении военных и коллаборантов вглубь Луганщины. Более того,"часть едет транзитом на территорию РФ".

"В то же время никаких организационных мероприятий по эвакуации противником не организовано - каждый спасается самостоятельно", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, оккупационная власть заявила, что "псевдореферендум, который планировалось провести 11 сентября, перенесено на неопределенный срок",- сообщили в ОВА.