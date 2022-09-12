Российские оккупанты сбежали из Сватово, - Луганская ОВА

В ходе отступления русские войска спешно бросают свои позиции и бегут вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ. Русские уже оставили Сватово.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВА).
"В Сватово остались лишь военные из" лнр", россияне сбежали", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, оккупационная власть подтверждает информацию о перемещении военных и коллаборантов вглубь Луганщины. Более того,"часть едет транзитом на территорию РФ".
"В то же время никаких организационных мероприятий по эвакуации противником не организовано - каждый спасается самостоятельно", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, оккупационная власть заявила, что "псевдореферендум, который планировалось провести 11 сентября, перенесено на неопределенный срок",- сообщили в ОВА.
Напомним, Вооруженные силы Украины за сутки, 11 сентября, освободили свыше 20 населенных пунктов, проводятся взятие их под полный контроль и стабилизационные меры.
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