Російські окупанти втекли зі Сватового, - Луганська ОВА

У ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ. Росіяни вже залишили Сватове.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ОВА).
"У Сватовому залишилися лише військові з "лнр", росіяни втекли", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в прес-службі, окупаційна влада підтверджує інформацію щодо переміщення військових та колаборантів вглиб Луганщини. Більш того, "частина їде транзитом на територію РФ".
"Водночас ніяких організаційних заходів щодо евакуації противником не організовано - кожен рятується самостійно", - додали в прес-службі.
Крім того, окупаційна влада заявила, що "псевдореферендум, який планувалося провести 11 вересня, перенесено на невизначений термін",- повідомили в ОВА.
Нагадаємо, Збройні сили України за добу, 11 вересня, звільнили понад 20 населених пунктів, проводиться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи.
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