RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські окупанти втекли зі Сватового, - Луганська ОВА

Фото: російські війська залишили Сватове в Луганській області (https://www.facebook.com/Svatov4ane)
Автор: Олександр Білоус

У ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ. Росіяни вже залишили Сватове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ОВА).

"У Сватовому залишилися лише військові з "лнр", росіяни втекли", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, окупаційна влада підтверджує інформацію щодо переміщення військових та колаборантів вглиб Луганщини. Більш того, "частина їде транзитом на територію РФ".

"Водночас ніяких організаційних заходів щодо евакуації противником не організовано - кожен рятується самостійно", - додали в прес-службі.

Крім того, окупаційна влада заявила, що "псевдореферендум, який планувалося провести 11 вересня, перенесено на невизначений термін",- повідомили в ОВА.

Нагадаємо, Збройні сили України за добу, 11 вересня, звільнили понад 20 населених пунктів, проводиться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ