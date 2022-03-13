UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российские оккупанты разбомбили завод "Зоря" в Николаеве

Автор: Владимир Костырин

Российские войска нанесли удары по Николаеву, и под бомбежку попал завод "Зоря"-"Машпроект" и получил в результате серьезные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Утром разбомбили "Зорю", похоже самолетами по материальным воротам, сейчас выясняем обстоятельства", - рассказал он.

Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" – "Машпроект" в Николаеве был основан в 1946 году. На заводе в последнее время изготовляли разную технику, предназначенную для кораблей разного класса. С 2019 года было немало заказов для Военно-Морских Сил Индии.

Обстрелы Николаева продолжаются уже несколько дней. Российские войска не смогли зайти в город, получав мощный отпор, и теперь наносят удары по городской инфраструктуре и домам издалека.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты во время бомбардировки Попасной использовали фосфорные боеприпасы - их применение запрещено международными соглашениями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВойна России против Украины