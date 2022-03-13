Российские оккупанты разбомбили завод "Зоря" в Николаеве

Российские войска нанесли удары по Николаеву, и под бомбежку попал завод "Зоря"-"Машпроект" и получил в результате серьезные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Утром разбомбили "Зорю", похоже самолетами по материальным воротам, сейчас выясняем обстоятельства", - рассказал он.

Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" – "Машпроект" в Николаеве был основан в 1946 году. На заводе в последнее время изготовляли разную технику, предназначенную для кораблей разного класса. С 2019 года было немало заказов для Военно-Морских Сил Индии.

Обстрелы Николаева продолжаются уже несколько дней. Российские войска не смогли зайти в город, получав мощный отпор, и теперь наносят удары по городской инфраструктуре и домам издалека.