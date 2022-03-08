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Российские оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитательницами детского дома под Николаевом

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Николаевская область, Вторник 08 марта 2022 18:08
Российские оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитательницами детского дома под Николаевом Фото: Под Николаевом оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитательницами (rubryka com)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитательницами детского дома, которые ехали на смену. Микроавтобус был с маркировкой Красного креста, но даже это не остановило военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ОГА.

Как сообщила глава Николаевской ОГА по гуманитарным вопросам Анна Замазаева, на "кировоградской" трассе российские оккупанты цинично расстреляли смену женщин-воспитателей детского дома. Они ехали на микроавтобусе с эмблемой Красного креста, чтобы сменить коллег.

После обстрела микроавтобус загорелся. По предварительной информации, три женщины погибли. Еще двое были ранены, но смогли добраться до позиции украинских военных, где им оказали помощь.

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Напомним, ранее мы писали о том, что российские оккупанты ударили по складу бытовой химии под Киевом.

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