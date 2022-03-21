Российские оккупанты распространяют фейк об обстреле ВСУ города в Запорожской области

Сообщается, что оккупанты распространяют фейкову информацию о том, что украинские защитники якобы обстреляли населенный пункт Васильевка в Запорожской области.

Враг утверждает, что село обстреляли из артиллерийского вооружения и систем залпового огня БМ-21 "Град", в результате которого пострадало гражданское население и дети.

"Официально сообщаем, что военнослужащие, которые держат оборону на Запорожском направлении, боевых действий, которые могут нести угрозу жизни гражданскому населению, не проводили и не проводят", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвинение оккупантами проводится с целью прикрытия преступлений против мирных людей, которые они совершили и дискредитации Вооруженных Сил Украины.