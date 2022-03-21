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Російські окупанти поширюють фейк про обстріл ЗСУ міста у Запорізькій області

Окупанти поширили новий фейк (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 26-й руйнує українські міста та вбиває людей. Також росіяни продовжують створювати фейки про війну РФ в Україні. Тепер вони заявляють, що ЗСУ обстріляли Василівку у Запорізькій області.я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування південного угрупування військ.

Повідомляється, що окупанти поширюють фейкову інформацію про те, що українські захисники, начебто, обстріляли населений пункт Василівка у Запорізькій області.

Ворог стверджує, що село обстріляли з артилерійського озброєння та систем залпового вогню БМ-21 "Град", в результаті якого постраждало цивільне населення та діти.

"Офіційно повідомляємо, що військовослужбовці, які тримають оборону на Запорізькому напрямку, бойових дій, які можуть нести загрозу життю цивільному населенню, не проводили й не проводять", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звинувачення окупантами проводиться з метою прикриття злочинів проти мирних людей, які вони вчинили та дискредитації Збройних Сил України.

Раніше ми повідомляли, що окупанти заявили про евакуацію українців до Луганська. В ОДА розвіяли фейк.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 26-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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