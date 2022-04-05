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Российские оккупанты пытали и пытались сломать морально пленных украинок, - Денисова

Фото: оккупанты пытали пленных украинок (twitter.com FreeRadioUA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, как российские оккупанты обращались с пленными украинками. Омбудсмен отметила, что женщин пытали, пытались сломать морально и заставить сняться в пропагандистских роликах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

"Среди 86 освобожденных из российского плена военнослужащих были женщины, которые в неволе были подвергнуты пыткам и жестокому обращению", - написала Денисова.

По ее словам, украинок вывезли на территорию Беларуси, а затем переправили в СИЗО в Брянске (РФ). Там женщин подвергали пытками и угрозам.

Пленных украинок раздевали догола в присутствии мужчин и заставляли приседать. Женщинам обрезали волосы и постоянно допрашивали, пытаясь сломать морально.

Некоторых пленных женщин заставляли сниматься в пропагандистских роликах, требуя перейти на русский язык.

"Такие действия со стороны России являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и другие международные правозащитные организации учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины.

Фото: освобожденные из российского плена украинки (facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, российские оккупанты насильно вывозят украинских граждан в Россию с временно оккупированных территорий.

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