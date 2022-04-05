Российские оккупанты пытали и пытались сломать морально пленных украинок, - Денисова

"Среди 86 освобожденных из российского плена военнослужащих были женщины, которые в неволе были подвергнуты пыткам и жестокому обращению", - написала Денисова.

По ее словам, украинок вывезли на территорию Беларуси, а затем переправили в СИЗО в Брянске (РФ). Там женщин подвергали пытками и угрозам.

Пленных украинок раздевали догола в присутствии мужчин и заставляли приседать. Женщинам обрезали волосы и постоянно допрашивали, пытаясь сломать морально.

Некоторых пленных женщин заставляли сниматься в пропагандистских роликах, требуя перейти на русский язык.

"Такие действия со стороны России являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и другие международные правозащитные организации учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины.

Фото: освобожденные из российского плена украинки (facebook.com/denisovaombudsman)