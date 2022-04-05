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Російські окупанти катували і намагалися зламати морально полонених українок, - Денісова

Фото: окупанти катували полонених українок (twitter.com FreeRadioUA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, як російські окупанти поводилися з полоненими українками. Омбудсмен зазначила, що жінок катували, намагалися зламати морально і змусити знятися в пропагандистських роликах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

"Серед 86 звільнених з російського полону військовослужбовців були жінки, які в неволі були піддані тортурам і жорстокому поводженню", - написала Денісова.

За її словами, українок вивезли на територію Білорусі, а потім переправили в СІЗО в Брянську (РФ). Там жінок піддавали тортурам і погрозам.

Полонених українок роздягали догола в присутності чоловіків і змушували присідати. Жінкам обрізали волосся і постійно допитували, намагаючись зламати морально.

Деяких полонених жінок змушували зніматися в пропагандистських роликах, вимагаючи перейти на російську мову.

"Такі дії з боку Росії є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - підкреслила Денісова.

Омбудсмен закликала комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та інші міжнародні правозахисні організації врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України.

Фото: звільнені з російського полону Українки (facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, Російські окупанти насильно вивозять українських громадян до Росії з тимчасово окупованих територій.

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