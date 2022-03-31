В Запорожской области ВСУ освободили от оккупантов пять населенных пунктов

Украинские военные смогли пойти в контрнаступление в Запорожской области. ВСУ освободили от российских оккупантов пять населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что бойцы-десантники вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края продвинулись и отбросили врага. Таким образом удалось вернуть под контроль населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное.

"Есть реальная ситуация на поле боя, когда украинские военные борются за каждый клочок нашей священной земли, за каждого нашего человека. И для воинов Десантно-штурмовых войск ВС Украины - это сверх важно. Потому что главное качество каждого десантника - способность выполнять самые сложные задачи в экстремальных условиях", - говорится в сообщении.