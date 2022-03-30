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Российские оккупанты похитили 11 мэров городов с начала войны, - омбудсмен

Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

С начала войны России против Украины оккупанты похитили 11 городских голов. А также 8 других должностных лиц муниципалитетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

"На временно оккупированных территориях Украины продолжаются массовые похищения людей российскими захватчиками...В общем, с начала войны оккупанты похитили 11 мэров городов и 8 других должностных лиц муниципалитетов", - написала Денисова.

Так, сегодня в Херсоне оккупанты, которые представились сотрудниками "милиции", захватили в плен известного общественного деятеля, волонтера и священника ПЦУ Сергея Чудиновича. Трое боевиков ворвались в церковь, провели обыск, проверили документы и мессенджеры у присутствующих, после чего забрали Сергея в неизвестном направлении.

Кроме того, за сутки российские военные похитили мэра Приморска Запорожской области Александра Кошелевича, мэра Берислава Александра Шаповалова и мэра Голой Пристани Александра Бабича в Херсонской области.

Также в Сумской области захватчики похитили старосту Новоборовицького старостинского округа Анатолия Серого. Боевики отметили, что вернут старосту при условии, если будет расчищена дорога к Новым Борович от поваленных деревьев.

Ранее стало известно, что российские военные захватили в плен служителя церкви в Киевской области.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 35 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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