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Российские оккупанты переделывают ракеты для обстрелов Николаева, - Ким

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (nikvesti.com)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаеве участились ракетные удары со стороны оккупантов. Российская армия для обстрелов города переделывает ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

По его словам, оккупанты переделывают ракеты С-300 из противовоздушной обороны в атакующее оружие. Из-за этого удары могут быть не точными.

Ким призвал жителей города соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также глава ОВА в своем обращении заявил, что военнослужащие иногда злоупотребляют своим положением, поэтому нарушают правила дорожного движения. Ким пригрозил, что у нарушителей будут отбирать автомобили.

Напомним, что Николаев практически ежедневно обстреливается российскими оккупантами. Поэтому некоторым жителям посоветовали покинуть город и эвакуировать в более безопасные регионы.

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