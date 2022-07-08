Російські окупанти переробляють ракети для обстрілів Миколаєва, - Кім

За його словами, окупанти переробляють ракети С-300 з протиповітряної оборони в атакуючу зброю. Через це удари можуть бути не точними.

Кім закликав жителів міста дотримуватися правил безпеки і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Також глава ОВА у своєму зверненні заявив, що військовослужбовці іноді зловживають своїм становищем, тому порушують правила дорожнього руху. Кім пригрозив, що у порушників будуть відбирати автомобілі.