Российские оккупанты обстреляли Рубежное: пожар возник в двух жилых домах

Сообщается, что очередные удары российской артиллерии направлены на жилой фонд Луганской области.

"Пламенем занялись два соседних дома в Рубежном. Еще один дом не выдержал, что привело к блокированию людей. К счастью, спасатели вовремя справились - все жители живы. Хорошо сработали они и в Северодонецкой больнице, где загорелась крыша, но здание получило значительные повреждения", - написал Гайдай.

Также после вчерашнего обстрела по всему городу десятки разрушенных домов, сожженные дотла автомобили и гаражи.

Кроме того, во время утреннего обстрела Кременной погиб один человек.

Российские оккупанты обстреляли Рубежное (t.me/luhanskaVTSA)