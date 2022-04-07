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Российские оккупанты обстреляли Рубежное: пожар возник в двух жилых домах

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Луганская область , Четверг 07 апреля 2022 16:12
Российские оккупанты обстреляли Рубежное: пожар возник в двух жилых домах Российские оккупанты обстреляли Рубежное (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Рубежное в результате обстрела российскими оккупантами пожар возник в двух жилых домах. Отмечается, что под другим домом завалило людей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Сообщается, что очередные удары российской артиллерии направлены на жилой фонд Луганской области.

"Пламенем занялись два соседних дома в Рубежном. Еще один дом не выдержал, что привело к блокированию людей. К счастью, спасатели вовремя справились - все жители живы. Хорошо сработали они и в Северодонецкой больнице, где загорелась крыша, но здание получило значительные повреждения", - написал Гайдай.

Также после вчерашнего обстрела по всему городу десятки разрушенных домов, сожженные дотла автомобили и гаражи.

Кроме того, во время утреннего обстрела Кременной погиб один человек.

Российские оккупанты обстреляли Рубежное: пожар возник в двух жилых домахРоссийские оккупанты обстреляли Рубежное (t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что в Луганской области оккупанты обстреляли центр оказания гумпомощи: есть раненые.

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