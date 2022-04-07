Російські окупанти обстріляли Рубіжне: пожежа виникла у двох житлових будинках
У місті Рубіжне внаслідок обстрілу російськими окупантами пожежа виникла у двох житлових будинках. Зазначається, що під іншим будинком завалило людей
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Повідомляється, що чергові удари російської артилерії спрямовані на житловий фонд Луганської області.
"Полум’ям зайнялися два сусідні будинки в Рубіжному. Ще один будинок не витримав, що призвело до блокування людей. На щастя, рятувальники вчасно впоралися - всі мешканці живі. Добре спрацювали вони і в сєверодонецькій лікарні, де зайнявся дах, але будівля зазнала значних пошкоджень", - написав Гайдай.
Також після учорашнього обстрілу по всьому місту десятки зруйнованих будинків, спалені вщент автомобілі й гаражі.
Окрім того, під час ранкового обстрілу Кремінної загинула одна людина.
Російські окупанти обстріляли Рубіжне (t.me/luhanskaVTSA)
Раніше ми повідомляли, що у Луганській області окупанти обстріляли центр надання гумдопомоги: є поранені.
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