Російські окупанти обстріляли Рубіжне: пожежа виникла у двох житлових будинках

У місті Рубіжне внаслідок обстрілу російськими окупантами пожежа виникла у двох житлових будинках. Зазначається, що під іншим будинком завалило людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Повідомляється, що чергові удари російської артилерії спрямовані на житловий фонд Луганської області.

"Полум’ям зайнялися два сусідні будинки в Рубіжному. Ще один будинок не витримав, що призвело до блокування людей. На щастя, рятувальники вчасно впоралися - всі мешканці живі. Добре спрацювали вони і в сєверодонецькій лікарні, де зайнявся дах, але будівля зазнала значних пошкоджень", - написав Гайдай.

Також після учорашнього обстрілу по всьому місту десятки зруйнованих будинків, спалені вщент автомобілі й гаражі.

Окрім того, під час ранкового обстрілу Кремінної загинула одна людина.

Російські окупанти обстріляли Рубіжне (t.me/luhanskaVTSA)