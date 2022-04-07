ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські окупанти обстріляли Рубіжне: пожежа виникла у двох житлових будинках

Новость на русском →
Луганська область , Четвер 07 квітня 2022 16:12
Російські окупанти обстріляли Рубіжне: пожежа виникла у двох житлових будинках Російські окупанти обстріляли Рубіжне (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Рубіжне внаслідок обстрілу російськими окупантами пожежа виникла у двох житлових будинках. Зазначається, що під іншим будинком завалило людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Повідомляється, що чергові удари російської артилерії спрямовані на житловий фонд Луганської області.

"Полум’ям зайнялися два сусідні будинки в Рубіжному. Ще один будинок не витримав, що призвело до блокування людей. На щастя, рятувальники вчасно впоралися - всі мешканці живі. Добре спрацювали вони і в сєверодонецькій лікарні, де зайнявся дах, але будівля зазнала значних пошкоджень", - написав Гайдай.

Також після учорашнього обстрілу по всьому місту десятки зруйнованих будинків, спалені вщент автомобілі й гаражі.

Окрім того, під час ранкового обстрілу Кремінної загинула одна людина.

Російські окупанти обстріляли Рубіжне: пожежа виникла у двох житлових будинкахРосійські окупанти обстріляли Рубіжне (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області окупанти обстріляли центр надання гумдопомоги: є поранені.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 43-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганская ОГА Війна в Україні Вторгнення Росії до України
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі