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Российские оккупанты обстреляли поселок на Запорожье запрещенными кассетными боеприпасами

Оккупанты обстреляли поселок на Запорожье (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные продолжают использовать запрещенное вооружение в войне против Украины. Сообщается, на этот раз оккупанты обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами поселок на Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Российские войска 5 апреля обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами объекты гражданской инфраструктуры поселка Камышеваха Запорожской области.

В результате ракетных ударов повреждены и разрушены дома мирных жителей. Также из-за обстрелов оккупантов есть раненые.

За процессуального руководства Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе во время бомбардировки больницы заживо сгорели почти 50 человек.

Также мы писали, что оккупанты по железной дороге перебрасывают в Харьковскую область вооружение и технику.

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