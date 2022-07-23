Российские оккупанты обстреляли Харьков: несколько "прилетов" в центре города

На месте обстрелов работают спасательные службы. Известно об одном пострадавшем.

"Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ДСНС уже работает", - говорится в сообщении.

Мэр призвал харьковчан оставаться в укрытиях.

Напомним, в ночь на 23 июля по всей Украине звучали сирены воздушной тревоги, в том числе в Киеве. Известно об обстрелах Николаева, Кропивницкого и Кривого Рога. Также соцсети сообщают о прилетах в Запорожье.

Вчера утром россияне обстреляли Харьков из "Ураганов", ударив в гражданские объекты города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.