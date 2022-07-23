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Російські окупанти обстріляли Харків: кілька "прильотів " у центрі міста

Фото: окупанти обстріляли Харків (t.me/synegubov)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська обстріляли Харків. Зафіксовані прильоти снарядів в центр міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова в Telegram.

На місці обстрілів працюють рятувальні служби. Відомо про одного постраждалого.

"Кілька сильних прильотів в районі центру. Поки відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює", - йдеться у повідомленні.

Мер закликав харків'ян залишатися в укриттях.

Нагадаємо, в ніч проти 23 липня по всій Україні звучали сирени повітряної тривоги, в тому числі в Києві. Відомо про обстріли Миколаєва, Кропивницького та Кривого Рогу. Також соцмережі повідомляють про прильоти в Запоріжжя.

Вчора вранці росіяни обстріляли Харків з "Ураганів", вдаривши в цивільні об'єкти міста.

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Харків