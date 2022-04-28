Российские офицеры расстреливают своих солдат, чтобы заставить их наступать на Украину, - СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала переписку командира полка захватчиков, который воюет под Изюмом на Харьковщине. Выяснилось, что российские офицеры начали расстреливать своих солдат, чтобы заставить их наступать на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Мои тоже стали очень бояться. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку", - жалуется оккупант.

В голосовых сообщениях он подробно рассказывает, как его достала война и насколько он недоволен "новым пополнением".

"Здесь все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, около 60 человек ... из них половина трусов, паникеров", - рассказывает он.

Также признается, что такие же настроения и у офицеров. Поэтому живет мечтами о возвращении домой.

"Домой: детей, жену обнять. А потом - к бл*дям! Чтобы много-много было, и больше ничего не хочется", - резюмирует русский.

СБУ отмечает, что имея такие "семейные" ценности, то не удивительно, что оккупанты совершают зверства в Украине.