Російські контрабандисти впливали на роботу української митниці. СБУ викрила схему
Правоохоронці викрили масштабну схему на українській митниці, до якої причетні посадові особи та росіяни зі санкційного списку контрабандистів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
СБУ викрила чотирьох іноземців, які впливали на роботу митниці. З них троє мають російський паспорт, ще один - румунський. Правоохоронці ініціювали припинення у них громадянства України.
Підсанкційні фігуранти намагалися обійти обмеження та через афільовані структури продовжували незаконну діяльність. Контрабандисти співпрацювали з українськими митниками.
За даними фактом відкрили кримінальну справу за чотирма статтями ККУ. СБУ провела 23 обшуки у фігурантів, в результаті яких виявлили зброю, бойові припаси та вибухові речовини.
Наразі 24 митників, серед яких і службовці керівного рівня, вже відсторонили від займаних посад.
Фото: СБУ викрили масштабну схему на митниці (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, в Україні арештували активи компанії зі структури "Роснєфті", нею керували "ставленики" ОПЗЖ.
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