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Российские компании могут поставлять газ в Украину, - Коболев

Новости » Энергетика     10.02.2020 - 08:27
Российские компании могут поставлять газ в Украину, - Коболев
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Если они выполнят все требования по финансовым гарантиям, то у оператора не будет оснований ответить "нет"

Российские компании могут поставлять газ в Украину. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью РБК-Украина.

Коболев сообщает, что в рамках существующего украинского регулирования какая-то компания с российской стороны, например, "Газпром", может прийти к оператору ГТС и сказать, что хочет забронировать мощности для входа в Украину с поставкой какой-то украинской компании.

"В рамках действующего регулирования, если они выполнят все требования по финансовым гарантиям, по обеспечению, у оператора не будет оснований ответить "нет". Если только не будут приняты какие-то иные решения политические, правоохранительных органов или СНБО, которые запретят это делать. Такое окно в данный момент времени остается открытым", - отметил он.

На вопрос о том, нет ли сейчас никаких стопоров, чтобы поставлять газ из России в Украину, глава правления ответил: "по крайней мере, мне о таких стопорах сейчас неизвестно".

Напомним, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт о транзите газа сроком на пять лет.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание контракта на транзит сроком на пять лет, за которые, по его словам, Украина получит более 7 миллиардов долларов. При этом, контракт может быть продлен еще на десять лет.

Также Зеленский подписал закон, допускающий возможность импорта э/э из России.

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