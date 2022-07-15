ru ua
Пт, 15 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські команди законно відсторонили від змагань УЄФА: рішення спортивного арбітражу

Новость на русском →
Швейцарія, П'ятниця 15 липня 2022 14:21
Російські команди законно відсторонили від змагань УЄФА: рішення спортивного арбітражу Фото: Російським командам не місце в єврокубках (twitter.com/rfsruofficial)
Автор: Антон Федорців

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відхилив апеляції Російського футбольного союзу та низки команд із РФ на відсторонення від турнірів під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт CAS.

Лозаннський арбітраж не знайшов причин скасувати рішення УЄФА та ФІФА про дискваліфікацію російських команд. CAS відхилив апеляції і РФС, і низки російських клубів.

Російські команди не гратимуть у єврокубках у сезоні 2022/23, а збірні держави-агресора пропустять матчі Ліги націй, чемпіонату Європи U-21, жіночого Євро-2022 і кваліфікації до жіночого ЧС-2023. УЄФА відсторонив усі команди з РФ від змагань у прийдешньому сезоні 2 травня.

До Союзу європейських футбольних асоціацій позивалися пітерський "Зеніт", московські ЦСКА та "Динамо", а також "Сочі". Вони намагалися поновитися у правах на участь у єврокубках.

Раніше Росія і Білорусь опинилися на порозі неучасті в Олімпійських іграх-2024. Через рішення більшості спортивних федерацій тамтешні атлети не виступатимуть у кваліфікаціях до Ігор і не зможуть вибороти ліцензії в Париж-2024.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УЕФА ЦСКА
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року