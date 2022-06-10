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Российские командиры продают сухпайки оккупантов, поэтому те питаются собаками, - СБУ

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Украина, Пятница 10 июня 2022 12:26
Российские командиры продают сухпайки оккупантов, поэтому те питаются собаками, - СБУ Фото: оккупанты вынуждены есть собак в Украине из-за отсутствия пайков (Getty Images )
Автор: Наталья Юрченко

Российские командиры продают сухпайки, которые предназначались для солдат. Поэтому оккупанты в Украине продолжают питаться собаками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В перехваченной телефонном разговоре российский солдат рассказывает жене, что им доходят только консервированные овощи сомнительного качества.

"Вон банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста... Мы сразу же выбросили. Х*рня полная, как поросятам", - сказал он.

Другой оккупант рассказал матери, что пайки им не завозят, поэтому вынуждены питаться собаками.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области оккупанты едят домашних животных из-за отсутствия продовольствия.

Напомним также, что в перехваченном разговоре российский солдат признался, что украл из дома даже сувенирные магнитики.

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