Российские командиры продают сухпайки оккупантов, поэтому те питаются собаками, - СБУ
Российские командиры продают сухпайки, которые предназначались для солдат. Поэтому оккупанты в Украине продолжают питаться собаками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В перехваченной телефонном разговоре российский солдат рассказывает жене, что им доходят только консервированные овощи сомнительного качества.
"Вон банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста... Мы сразу же выбросили. Х*рня полная, как поросятам", - сказал он.
Другой оккупант рассказал матери, что пайки им не завозят, поэтому вынуждены питаться собаками.
Ранее мы сообщали, что в Херсонской области оккупанты едят домашних животных из-за отсутствия продовольствия.
Напомним также, что в перехваченном разговоре российский солдат признался, что украл из дома даже сувенирные магнитики.
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