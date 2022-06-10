Російські командири продають сухпайки окупантів, тому ті харчуються собаками, - СБУ
Російські командири продають сухпайки, які призначалися для солдатів. Тому окупанти в Україні продовжують харчуватися собаками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
У перехопленій телефонній розмові російський солдат розповідає дружині, що їм доходять лише консервовані овочі сумнівної якості.
"Он банки привезли консервовані: якась закуска, морквина, капуста... Ми одразу ж викинули. Х*рня повна, як поросятам", - сказав він.
Інший окупант розповів матері, що пайки їм не завозять, тому вимушені харчуватися собаками.
Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області окупанти їдять домашніх тварин через відсутність продовольства.
Нагадаємо також, що в перехопленій розмові російський солдат зізнався, що вкрав з будинку навіть сувенірні магнітики.
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