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Российские истребители пытались бомбардировать остров Змеиный

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Четверг 14 июля 2022 02:55
Российские истребители пытались бомбардировать остров Змеиный Фото: остров Змеиный (mapio.net)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска пытались атаковать острова Змеины. Два истребителя Су-27 неудачно провели бомбардировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Как отмечается, вражеские боеприпасы упали в море.

"Парой истребителей Су-27 враг пытался осуществить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море, у острова", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона.

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остров Змеиный
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