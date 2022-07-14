Российские истребители пытались бомбардировать остров Змеиный
Фото: остров Змеиный (mapio.net)
Российские войска пытались атаковать острова Змеины. Два истребителя Су-27 неудачно провели бомбардировку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Как отмечается, вражеские боеприпасы упали в море.
"Парой истребителей Су-27 враг пытался осуществить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море, у острова", - говорится в сообщении.
Напомним, 30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона.
В итоге ВСУ полностью освободили Одесскую область от российских оккупантов.
На острове уже установлен украинский флаг.