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Российские истребители перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 15 сентября, российские средства контроля воздушного пространства засекли бомбардировщик ВВС США над Беринговым морем, который приближался к госгранице. После чего в небо для его перехвата поднялись два истребителя РФ.

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Об этом сообщает "РИА Новости".

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США. После сопровождения иностранного самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

На перехват американского самолета были подняты истребители РФ "МиГ-31" морской авиации Тихоокеанского флота и "Су-35с".

Напомним, накануне Россия подняла в воздух свои истребители из-за американских бомбардировщиков, которые патрулируют небо над Украиной.

РФ расценила полеты самолетов США над Украиной как отработку ракетных ударов.

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