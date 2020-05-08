Российские хакеры украли переписку Меркель

Российские хакеры взломали компьютер канцлера Германии Ангелы Меркель и украли переписку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Сообщается, что пять лет назад (8 мая 2015 года) хакер под псевдонимом Scaramouche проник на компьютер Меркель, что находится в ее офисе в Бундестаге.

Пока неизвестно, какие именно данные удалось похитить хакерам во время кибератаки, но известно, что злоумышленники получили доступ по меньшей мере к 16 гигабайтам информации.

По данным следствия, за кибератакой стоит российская военная разведка.

Напомним, Германия подозревает хакера из Российской Федерации во взломе сети парламента и выдала ордер на его арест. Подозреваемым является 29-летний Дмитрий Бадин и его также разыскивают США за хакерские атаки, в том числе кражу электронных писем Хиллари Клинтон и Демократической партии накануне президентских выборов в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Украине презентовали запуск информационной кампании по кибербезопасности, над созданием которой работали специалисты из Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Украины.

Как сообщало РБК-Украина, в конце марта правоохранители разоблачили хакерскую группу, которая обворовывала банковские счета. Киберпреступники похитили более 20 млн гривен.