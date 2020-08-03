Российские хакеры украли документы о торговых переговорах Британии и США, - Reuters

Власти Великобритании подозревают хакеров из РФ во взломе электронной почты экс-министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов. Речь идет о кибератаках в преддверии парламентских выборов 2019 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

По данным агентства, хакеры украли документы о торговых переговорах Великобритании с Соединенными Штатами Америки.

Зафиксировано несколько кибератак на почту Фокса в период с 12 июля по 21 октября 2019 года. Источники Reuters отказались называть, какая именно хакерская группировка взломала почту Фокса.

Представитель парламента страны сообщил агентству, что в связи со взломом почты Фокса и кражей документов ведется расследование.

Нагадаємо, ранее Британия обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2019 года; в Лондоне утверждают, что Москва незаконно публиковала конфиденциальные документы, которые касались нового соглашения о свободной торговле между Британией и США.

Также РБК-Украина писало, что связанные с Россией хакеры предпринимают попытки выкрасть данные о вакцинах от коронавируса, которые разрабатываются в Великобритании, США и Канаде.