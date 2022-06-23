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Российские хакеры совершили кибератаки против 42 стран: кто пострадал больше всего

Российские хакеры совершили нападение на 42 страны мира (Фото: freepik.com)
Автор: Константин Широкун

С начала войны РФ против Украины зафиксированы атаки российских хакеров против правительств, аналитических центров и предприятий 42 стран-союзников Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Microsoft.

"С начала войны атаки российских хаккеров была успешны в 29% случаев", - заявил президент Microsoft Брэд Смит.

Почти две трети целей кибершпионажа касались членов НАТО. Соединенные Штаты были главной целью, на втором месте оказалась Польша, главный канал военной помощи, поступающей в Украину. Также за последние месяцы Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Турция испытали на себе многочисленные нападения российских хакеров.

Исключением является Эстония, где Microsoft с 24 февраля не обнаружила ни одной российской кибератаки. В компании считают, что Эстония внедрила облачные вычисления, где злоумышленников легче обнаружить.

В Microsoft также подчеркнули, что киберзащита Украины оказалась сильнее в целом, чем возможности России. Киберпреступники из РФ проявляют осторожность, чтобы не выпустить разрушительные вирусы, уничтожающие данные, за пределы Украины, как это произошло с вирусом NotPetya в 2017 году.

Украина также подала пример в области защиты данных благодаря тому, что перешла от локального хранения своих данных на серверах к распространению этих данных в облачных сервисах, размещенных в центрах обработки данных по всей Европе.

Ранее в СБУ сообщили, что в ночь полномасштабного вторжения РФ враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины. Отмечается, что было нейтрализовано более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления.

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