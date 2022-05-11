Российские хакеры наращивают силы для глушения и взлома Starlink, - Илон Маск

"Starlink пока сопротивляется попыткам российской кибервойны заглушить и сломать (систему - ред.), но они наращивают свои усилия", - написал он.

Напомним, недавно в России угрожали миллиардеру и основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску "ответом по-взрослому" за передачу Украине терминалов спутникового Интернета Starlink. После чего американский предприниматель ответил.

Отметим, Илон Маск активно помогает Украине, уже 28 февраля в нашу страну прибыла первая партия оборудования для спутникового интернета-станции Starlink, основная цель сервиса - принести быстрый Интернет в труднодоступные районы.

Добавим, недавно американская компания SpaceX официально зарегистрировала представительство проекта Starlink в Украине.

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