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Российские хакеры наращивают силы для глушения и взлома Starlink, - Илон Маск

Фото: российские хакеры наращивают силы для глушения и взлома Starlink (starlink.com)
Автор: Мария Кучерявец

Российские кибервойска наращивают усилия для глушения и взлома платформы спутникового интернета Starlink. Впрочем, пока их попытки неудачны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в Twitter.

"Starlink пока сопротивляется попыткам российской кибервойны заглушить и сломать (систему - ред.), но они наращивают свои усилия", - написал он.

Напомним, недавно в России угрожали миллиардеру и основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску "ответом по-взрослому" за передачу Украине терминалов спутникового Интернета Starlink. После чего американский предприниматель ответил.

Отметим, Илон Маск активно помогает Украине, уже 28 февраля в нашу страну прибыла первая партия оборудования для спутникового интернета-станции Starlink, основная цель сервиса - принести быстрый Интернет в труднодоступные районы.

Добавим, недавно американская компания SpaceX официально зарегистрировала представительство проекта Starlink в Украине.

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Илон Маск