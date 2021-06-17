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Российские хакеры используют Украину для подготовки атак на США, - Офис президента

Новина українською →
Киев, Четверг 17 июня 2021 16:19
Российские хакеры используют Украину для подготовки атак на США, - Офис президента Фото: хакеры используют Украину для подготовки кибератак (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские хакеры, прежде чем совершить кибератаку на США, отрабатывают свои действия на объектах Украины. К такому мнению пришли эксперты.

Об этом заявили в Офисе президента Украины.

Контролируемые Россией киберпреступники, совершая атаки на Украину, отрабатывают тактики, которые затем применяют во время кибератак на Соединенные Штаты.

"По мнению экспертов, российские хакеры используют Украину как тестовую площадку для отработки подобных тактик с целью атаки на США", - сказали в ОП.

В последнее время на США был совершен целый ряд кибератак. Предварительно, к этим кибернападениям причастны хакеры, которые действовали с территории России. В частности, хакерская группировка заблокировала работу крупнейшего американского нефтепровода Colonial Pipeline. Чтобы возобновить его работу, руководство трубопровода заплатило хакерам выкуп.

Напомним, в марте 2021 в Совете нацбезопасности и обороны заявили, что Россия осуществила кибератаку на Украину в ответ на введение санкций.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина хакеры кибератака
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