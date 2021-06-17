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Російські хакери використовують Україну для підготовки атак на США, - Офіс президента

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Київ, Четвер 17 червня 2021 16:19
Російські хакери використовують Україну для підготовки атак на США, - Офіс президента Фото: хакери використовують Україну для підготовки кібератак (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Російські хакери, перш ніж вчинити кібератаку на США, відпрацьовують свої дії на об'єктах України. До такої думки прийшли експерти.

Про це заявили в Офісі президента України.

Контрольовані Росією кіберзлочинці, вчиняючи атаки на Україну, відпрацьовують тактики, які потім застосовують під час кібератак на Сполучені Штати.

"На думку експертів, російські хакери використовують Україну як тестувальний майданчик для відпрацювання схожих тактик з метою атаки на США", - сказали в ОП.

Останнім часом на США була здійснена ціла низка кібератак. Попередньо, до цих кібернападів причетні хакери, які діяли з території Росії. Зокрема, хакерське угрупування заблокувало роботу найбільшого американського нафтопроводу Colonial Pipeline. Щоб відновити його роботу, керівництво трубопроводу заплатило хакерам викуп.

Нагадаємо, у березні 2021 року в Раді нацбезпеки і оборони заявили, що Росія здійснила кібератаку на Україну у відповідь на введення санкцій.

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